BOB-campagne: 3 keer meer ongevallen in uur na match van Rode Duivels, 27% gelinkt met alcohol

Drinken en rijden gaan nooit samen, dat is de boodschap die de BOB-campagne steevast duidelijk wil maken. Verkeersinstituut Vias zet met de steun van Belgische Brouwers en beroepsvereniging van verzekeraars Assuralia al sinds 1995 de campagne op poten, die deze keer gewijd is aan de sportzomer met Euro 2024, de Tour en de Olympische Spelen. "Dat zijn typisch momenten waarbij mensen bijeenkomen, al dan niet op groot scherm of bij andere mensen thuis. Niet iedereen neemt het daarbij altijd even nauw of het wel verantwoord is om met de wagen naar huis te gaan", legt Stef Willems van Vias de insteek uit. In het campagnesportje horen we Sporza-commentator Karl Vannieuwkerke. Hij geeft op ludieke wijze commentaar op het gedrag van supporters in verschillende settings. "De boodschap is: je kruipt niet met alcohol achter het stuur", verduidelijkt Willems.

Willems staaft zijn betoog met enkele cijfers. In 2023 waren er 4.050 letselongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. "Dat zijn er gemiddeld 11 per dag. Dat toont aan dat het geen klein fenomeen is." "Het goede is dat we jaar na jaar zien dat er tijdens de campagne, waarbij meer gecontroleerd wordt, minder bestuurders betrapt worden." Vorig jaar werden 382.508 bestuurders gecontroleerd, 25 procent meer dan in 2015. 2,3 procent blies positief, het laagste aantal ooit. In 2015 was dat 3,5 procent.

Vias onderzocht ook specifiek of er een effect is tussen matchen van de Rode Duivels en het aantal ongevallen. Het deed dat op basis van het vorige EK, in 2021, toen België 5 duels speelde.



Er waren toen nog wel wat coronabeperkingen in de samenleving. Maar wat blijkt: "Tijdens de matchen daalde het aantal ongevallen. Dat is logisch, want veel mensen gaan niet weg. Maar in het uur na de wedstrijd van België lag het aantal ongevallen 3 keer zo hoog."



"27 procent van die ongevallen zijn met een bestuurder onder invloed van alcohol."



"Dat toont aan dat mensen toch hun voorzorgen moeten nemen", stipt Willems aan. "Zowel voor zichzelf, als voor de andere mensen die op dat moment onderweg zijn."



Willems geeft een dubbel advies. "Duitsland is dichtbij. Er gaan wellicht een pak mensen ter plaatse kijken en op en af rijden naar Duitsland. Hetzij in het stadion, hetzij in een of ander EK-dorp. Voor die mensen: spreek op voorhand af dat 1 iemand BOB is, dan hoef je nooit in de problemen te komen."



"Beslis niet ter plaatse: wie is hier het minst dronken, die mag rijden. Dat is nooit een goed idee."



Willems heeft ook nog een tip voor mensen die volk thuis gaan ontvangen. "Er zijn supergoede alternatieven voor bier met alcohol. De smaak van alcoholvrij bier is erg geëvolueerd. Het is ook niet vreemd dat je een alcoholvrij biertje drinkt. Voorzie er dus een paar."