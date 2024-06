Casteels twijfelt niet aan zichzelf en transfer naar Saudi-Arabië: "Heb me voor rest van wereld wél bewezen"

Voor Koen Casteels zijn het weken met heel wat eerste keren. Voor het eerst is de doelman de onbetwiste nummer 1 bij België op een groot toernooi. En hij maakte een bijzondere overstap naar de Saudi Pro League. "Ik wilde graag die zekerheid voor het EK", zegt de keeper, die zich ook ergerde aan de vele vragen over Courtois.

Niet langer de doublure of zelfs derde keeper bij de Rode Duivels. Koen Casteels is de onbetwiste nummer 1 op dit EK.

"Maar ik sta nu niet anders op training", verzekert de doelman. "Ik bereid me altijd voor alsof ik moet spelen, dat deed ik ook als tweede keeper. Ik ga niet ineens speciale dingen doen."

Dus heeft Casteels nooit getwijfeld aan zichzelf. Ook niet wanneer in de media de namen Courtois en Sels bleven opduiken.

"Daar heb ik me niet aan gestoord. Ik heb er ook niets over gelezen, dus kon het me ook niet storen. Dat Courtois er niet is, zorgt niet voor meer druk op mijn schouders."

"Misschien niet voor België, maar voor de rest van de wereld heb ik me wel genoeg bewezen in de Bundesliga."