Lidl-Trek bouwt sprinttrein rond Thibau Nys en lonkt naar Waalse klassiekers: "Is gemakkelijkst te combineren met cross"

Sven Nys geniet van de krachttoeren van zijn oogappel, die al in elke rittenkoers waarin hij startte raak schoot. "Lidl-Trek wil extra inspanningen leveren om Thibau beter te omringen in de sprints", weet vader Nys.

"We hadden allemaal niet verwacht dat het zó snel zou gaan."



Sven Nys is onder de indruk van de kunstjes die zoonlief Thibau de voorbije weken keer op keer opvoert. "Vorig jaar had Thibau wel al een paar keer een voorsmaakje gegeven (met 2 zeges). Maar nu is het op WorldTour-niveau en in de aanloop naar de Tour. Iedereen staat dus op scherp en rijdt op niveau. Dat maakt het extra straf."

Thibau telt nu 6 zeges, maar er had nog meer ingezeten. Sven Nys

De indrukwekkende zegereeks begon eind april in de Ronde van Romandië. Daarna volgden 2 ritzeges en eindwinst in de Ronde van Hongarije, een ritzege in de Ronde van Noorwegen en gisteren een triomf in de Ronde van Zwitserland. In elke rittenkoers waar Thibau Nys aan de start stond, schoot hij minstens 1 keer in de roos. "Thibau had die ambitie ook zelf uitgesproken voor zijn wegseizoen: in elke rittenkoers een rit winnen", verklapt vader Sven. "Maar wij wilden dat wat nuanceren (in interviews) om de druk niet op te voeren." "Thibau telt nu 6 zeges. Maar ik denk dat er zelfs nog meer had ingezeten. In Eschborn-Frankfurt had hij de benen om de sprint van die selecte groep naar zich toe te trekken. Maar hij kwam niet tot zijn recht in de sprint (en werd 13e)." Ook in de Grote Prijs Kanton Aargau had het volgens Sven Nys bingo kunnen zijn. "Maar Thibau zat ingesloten en kwam ten val."

Thibau Nys voelt zich al in zijn sas op het podium van WorldTour-koersen.

Sprinttrein voor Nys

Bij Lidl-Trek kijken ze met grote ogen naar de snelle evolutie van hun 21-jarig goudklompje. De toekomstplannen worden in elkaar gepuzzeld. Een van de puzzelstukken is een sprinttrein. "De ploeg zag ook dat Thibau Frankfurt en de GP Kanton Aargau had kunnen winnen. Daarom willen ze extra inspanningen leveren om hem beter te omringen in de sprints."

Nochtans rijdt Nys in massasprints soms met de bibber in zijn benen rond. "Maar hoe meer jongens hij om zich heen zal hebben, hoe meer vertrouwen hij zal hebben in een sprint." "Zijn ploegmakkers zullen hem beter beschermen en positioneren als er gesprint moet worden." Een pure sprinter is Nys niet. "Thibau is niet het soort sprinter die Merlier, Groenewegen en Philipsen in de Tour zal kloppen na een vlakke en gemakkelijke etappe." "Thibau moet het hebben van een sprint na een lastigere wedstrijd. Dan speelt de vermoeidheid een rol en moet hij niet sprinten tegen mannen van boven de 70 kilogram."

Thibau Nys versloeg gisteren Bettiol en co. in een punchersetappe.

Type Alaphilippe, Gilbert

Dit seizoen blinkt Nys vooral uit in de aankomsten voor punchers. "In dat segment behoort Thibau momenteel tot de beste renners van de wereld. Klimmetjes van 1 tot maximaal 3 kilometer liggen hem als gegoten", weet vader Sven. "Philippe Gilbert, Julian Alaphilippe, Michael Matthews ... Qua capaciteiten zit Thibau in dat rijtje punchers, qua erelijst natuurlijk (nog) niet."

De Waalse klassiekers zijn volgend jaar het gemakkelijkst te combineren met het cross-seizoen. Sven Nys

Met zijn kwaliteiten kan Nys op termijn ook hoge ogen gooien in de klassiekers.

"Met een aantal jaar extra ervaring, meer body en een grotere motor is Thibau inderdaad het type renner dat zijn ding zal kunnen doen in de klassiekers." "Van de Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik, daar liggen heel veel mogelijkheden voor Thibau."

Zullen we Nys volgend jaar al kunnen bewonderen in het klassieke werk? "Waar we nu in grote lijnen naar kijken, zijn de Waalse klassiekers. Die zijn makkelijker te combineren met Thibau's ambities in de cross."

Thibau Nys heeft de kwaliteiten om te scoren in de klassiekers.

Giro en Vuelta waren dit jaar opties

Een grote ronde is dit jaar nog niet aan de orde, al was daar wel sprake van. "In eerste instantie werd gedacht aan de Giro. Maar ik ben blij dat dat niet gebeurd is", zegt Sven Nys. "Ik denk dat Thibau daar nog niet klaar voor is en dat het de rest van zijn zomercampagne zou hebben gehypothekeerd." "De Vuelta zou een optie kunnen zijn. Maar dan zou Thibau op het einde van de zomer 60 koersdagen op zijn teller hebben. Daar zal je een prijs moeten voor betalen." Daarom lijkt een programma met de Ronde van Polen en de Bretagne Classic een betere invulling van de zomer. "Daarna kan de riem er dan af en kan Thibau rusten voor het veldritseizoen." In dat veldritseizoen zal Nys niet snoeien. "Vorig seizoen heeft Thibau 22 crossen gereden, dat is bijna de helft van wat een traditionele crosser rijdt. Komende winter zal Thibau opnieuw 22 crossen rijden."

We zijn ook bezig met de aandacht die op Thibau afkomt. Sven Nys