Nieuwe rittenkoers, nieuwe zege: Thibau Nys demonstreert ook in de Ronde van Zwitserland

De Ronde van Romandië, de Ronde van Hongarije, de Ronde van Noorwegen en nu ook de Ronde van Zwitserland: Thibau Nys (21) blijft de ritzeges in de rittenkoersen opstapelen. Na een pittige finale maakte Nys junior het meesterlijk af op de lastige aankomst. Zijn concurrenten hadden geen antwoord klaar. Het is zijn 6e zege van het seizoen. Yves Lampaert moest zijn leiderstrui afstaan aan Alberto Bettiol.

Vierde rittenkoers dit jaar voor Nys junior en voor de vierde keer keert hij niet met lege handen terug naar huis. Onze landgenoot opende zijn rekening in Romandië, trok door met 2 ritten en eindwinst in Hongarije en ging ook in Noorwegen op dat elan door.

Een rittenkaper pur-sang en nog steeds maar 21 jaar jong. Thibau Nys kreeg een rit op zijn lijf geschreven voorgeschoteld, maar was dat lijf wel voldoende hersteld van die val in de GP Aargau 4 dagen geleden? Ja dus. Met een onhoudbare sprint bergop knalde Nys iedereen uit het wiel.

Wat is er aan de hand met Thibau Nys? Even maakten we ons zorgen toen we hem gisteren niet op het voorplan zagen in de finale, maar die twijfels zouden vandaag alweer van tafel geveegd worden.

De kopgroep van vijf maakte nooit echt kans op de ritzege, tal van punchers hadden hun zinnen gezet op de laatste doenbare rit voor hen. In de lastige finale was het verhaal van de vroege aanvallers al vroeg geschreven.

Thuisrijder Marc Hirschi waagde zijn kans met een versnelling op het voorlaatste bultje in de diepe finale. In zijn wiel? Niemand, de Zwitser leek gaan vliegen.

In de oplopende slotkilometer viel Hirschi nog helemaal stil. En wie dook daar plots op na een dagje in de schaduw: Thibau Nys.

Zijn mindere dag van gisteren - of was het toch bewust sparen? - leek helemaal achter de rug. Net als de kwaaltjes na zijn val in de GP Aargau net voor deze Ronde van Zwitserland.

Met zijn intussen al handelsmerk, de meesterlijke punch bergop, was er geen houden aan Nys. Alberto Bettiol zat in het wiel, maar zag de Belg steeds verder weg knallen.

Niets aan te doen dus, Nys junior was duidelijk de snelste vandaag met weer een ritzege erbij in een rittenkoers. Yves Lampaert zakte erdoor in de diepe finale en moest zijn leiderstrui afgeven aan Bettiol.