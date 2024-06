Thibau Nys in tranen na "mooiste zege": "Ik was al een tijdje bezig met deze etappe"

Je zou denken dat Thibau Nys de smaak van een overwinning stilaan gewoon is, maar na zijn krachttoer in de Ronde van Zwitserland liet de ritwinnaar zijn tranen de vrije loop.

In het flashinterview waren zijn tranen opgedroogd. "Het is erg fijn om te winnen en om mijn goeie vorm nog eens te onderstrepen", glunderde de puncher van Lidl - Trek.

"Ik was al langer bezig met deze rit", verklapte hij. "Het is jammer dat ik vrijdag ten val kwam (in de GP van Gippingen), want ik had er net als vorig jaar kunnen winnen."

Maar ondanks die crash ging Nys achteraf 's avonds nog op prospectie. Hij verkende de finale van deze tweede rit in lijn.

"Ik was al langer bezig met deze etappe. Ik wist na de verkenning ook dat dit iets voor mij zou zijn."

"Ik heb mijn gedachten weliswaar in de juiste richting moeten zetten, want gisteren heb ik afgezien en ook vandaag voelde ik me niet echt goed. Die val heeft toch energie gekost en had mijn vertrouwen ook aangetast."

"Ik had een vervelend gevoel. Ik zat niet comfortabel op mijn fiets en ik had zadelpijn, maar hoe meer de dag vorderde, hoe meer ik erin begon te geloven. En kijk: ik win. Geweldig!"