EK was laatste grote kampioenschap van tienkamper Thomas Van der Plaetsen: "Ben kutsysteem met ranking beu"

Het EK atletiek in Rome is het laatste grote kampioenschap geworden voor Thomas Van der Plaetsen. Behoudens een mirakel zal de Europese kampioen van 2016 er deze zomer niet bij zijn op de Olympische Spelen in Parijs en na dit seizoen hangt hij zijn spikes aan de haak. Na de tienkamp in Rome nam Van der Plaetsen het olympische kwalificatiesysteem op de korrel.