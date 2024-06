EK atletiek: Carmoy valt net naast podium in het hoogspringen, Hauttekeete wordt knap 8e in de tienkamp

Tot morgen!

Een alweer spectaculaire atletiekavond in het Stadio Olimpico zit erop. In het hoogspringen kwam Thomas Carmoy net tekort voor een medaille, hij eindigde op de ondankbare vierde plaats.



In de tienkamp kan Jente Hauttekeete terugkijken op een ijzersterk EK-debuut bij de grote jongens. Hij werd knap achtste, bovendien in een persoonlijk record. Thomas Van der Plaetsen herpakte zich goed na een mindere eerste dag en sloot de tienkamp af als 11e.



In de finale van de 10.000 meter eindigden Chloé Herbiet en Jana Van Lent op de respectievelijk 10e en 11e plaats.



Morgen is er geen ochtendsessie op de slotdag van het EK atletiek. We verwelkomen u graag 's avonds voor de apotheose van het EK met maar liefst vier Belgische aflossingsteams die in actie zullen komen.