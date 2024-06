90 Minutes-duo Daan en Tuur stellen ultieme EK-ploeg samen op vliegtuig naar Ibiza: "Met hem verliezen we zelfs graag punten"

do 13 juni 2024 08:37

Klaar om een hoogvlucht te nemen in de Sporza EK-manager. Vanop het vliegtuig naar Ibiza hebben 90 Minutes-mannen Tuur Dierckx en Daan Heymans hun ideale EK-elftal in elkaar gestoken. Gesp je veiligheidsgordel vast en spits je oren: "Want eenmaal we geland waren, hadden we toch een stevig team", klinkt het vol vertrouwen bij het duo.



"Niet alles tussen Tuur en mij is een wedstrijd, hé."



Het antwoord van Daan Heymans - op de vraag of hij een beter Sporza EK-manager-team kon maken dan zijn 90 Minutes-collega Tuur Dierckx - was duidelijk.



En om de toekomst van onze voetbalpodcast toch maar niet te hypothekeren, sloegen de twee profvoetballers de handen in elkaar om samen een ultieme EK-ploeg samen te stellen.



"Dat komt goed uit, eigenlijk. We vertrekken deze week samen op reis naar Ibiza en zullen er eentje maken wanneer we in het vliegtuig zitten", klonk het enthousiast bij het dynamische duo van 90 Minutes.

Er is natuurlijk geen wifi in de wolken, hé. Daan Heymans

En zo werd Grassglory - genoemd naar het voetbaltoernooi dat de zus van Dierckx deze zomer organiseert - op meer dan 9.000 meter hoogte geboren.



"Of we niet te veel discussie hebben gevoerd op de vlucht? Neen, eigenlijk niet. We kwamen goed overeen", knipoogt Dierckx.



Alleen: op je telefoon prullen is praktisch natuurlijk niet vanzelfsprekend op een vliegtuig.



"Er is inderdaad geen wifi in de wolken, hé", lacht Heymans. "Maar goed, we hadden beiden wel al wat spelers in ons hoofd die we zeker in ons team wilden. En daarnaast hebben we het ook eens besproken met de rest van de bende - zoals een Geoffrey Hairemans. Iedereen was best enthousiast, eigenlijk." "En eenmaal we geland waren, hadden we best wel een stevig team in elkaar kunnen boksen, denk ik."

Het elftal van Daan en Tuur.

Vriendjespolitiek

Over één speler bestond er alvast geen twijfel: hun maatje en ex-ploegmakker Maxim De Cuyper moest en zou in het elftal staan.



"Voor ons was hij een no-brainer, natuurlijk", vertelt Dierckx. "Niet alleen omdat hij een goede maat is van ons en we hem stiekem toch graag hebben, maar ook omdat we denken dat hij toch zijn kans zal krijgen en het goed zal doen." "En of hij nu speelt of niet, we verliezen of winnen er heel graag punten mee", voegt Heymans er trots aan toe.



De Cuyper is trouwens niet de enige Belg die hoog op de prioriteitenlijst stond van het 90 Minutes-duo. Er was nog een Duivel die het uiteindelijke manifest van de twee profvoetballers haalde. "Romelu Lukaku, natuurlijk", klinkt het. "Als Belgen zijn wij fan van hem, maar hij staat ook gewoon altijd garant voor doelpunten. Dat zal nu niet anders zijn."

De Cuyper en Dierckx samen in duel.

Klasbak

En ook in het defensieve compartiment waren de twee het snel eens. "In de goal gingen we voor Rui Patricio. Simpel: Portugal is een defensief sterke ploeg en heeft nu niet de moeilijkste groepsfase. We verwachten alvast enkele clean sheets. We hebben ook nog getwijfeld aan de keeper van Frankrijk (Mike Maignan, red.), maar ik ga me niet te veel wagen aan het uitspreken van zijn naam", grapt Dierckx.



"Verder hebben we gekozen voor verdedigers van goede ploegen, die vooral als aanvallende backs fungeren. Zo kunnen ze nog iets extra's toevoegen met eventueel wat goals en assists. Naast De Cuyper komen Grimaldo van Spanje en Alexander-Arnold van Engeland tussen de lijnen bij ons."



In het middenveld gaan Dierckx en Heymans met "potentiële revelaties" Frimpong, Wirtz en Foden dan weer voor heel wat jong talent. Aangevuld met de ervaring en het métier van Bruno Fernandes.

"Ja, die laatste wilde ik zeker in mijn team", vertelt de aanvaller van het Griekse Atromitos. "Ik heb hem de laatste maanden een zeer hoog niveau zien halen bij Manchester United en ook bij Portugal is hij enorm belangrijk."

Dat is een mannetje van Daan, hoor. Tuur Dierckx

Maar ook Heymans bleef op zijn strepen staan voor zijn - ietwat verrassende - must-have: Memphis Depay.

"Dat is een mannetje van Daan, hoor", schuift Dierckx stiekem de verantwoordelijkheid in de schoenen van zijn medemanager. "Pas op, ik heb de voorbije wedstrijd van Nederland niet gezien, maar hij wel. Ik vertrouw dus op het oordeel van Daan."



En - last but not least - ontbreekt er nog één positie: "Natuurlijk kon Ronaldo in de spits niet ontbreken", klinkt het bij de twee. "Dat spreekt voor zich. Roberto Martinez is een grote fan van hem, de ploeg zoekt hem nog steeds op en hij zal sowieso weer zijn doelpunten verzamelen. Wij geloven nog steeds in hem."

Dat is niet overdreven. Toen Ronaldo dinsdagavond nog twee keer raak trof in de oefenpot tegen Ierland, kregen we op de redactie nog het veelzeggende bericht binnen vanuit Ibiza:



"Voilà, la classe."

Kun jij het beter dan de mannen van 90 Minutes?

>> Speel hier dan mee met de EK-manager <<