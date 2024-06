"Berlusconi-club" Monza geeft Alessandro Nesta eerste kans als coach in de Serie A

Alessandro Nesta is de nieuwe trainer van Serie A-club Monza. Die was tot zijn dood in handen van Silvio Berlusconi, die ook de baas was van Milan toen Nesta er zijn glorieperiode kende.

Hij was een van de beste verdedigers in de jaren 90 en 00, maar als trainer moet Alessandro Nesta nog wat aan de weg timmeren.



Dat deed hij de voorbije jaren bij Miami FC (toen in de Amerikaanse 2e divisie), Perugia, Frosinone en Reggiana. Die laatste zijn allemaal clubs uit de Serie B.



Maar bij Monza krijgt de inmiddels 48-jarige Nesta voor het eerst zijn kans op het hoogste niveau.

Dat bij Monza Adriano Galliani de touwtjes in handen heeft, zal daar veel mee te maken hebben. Galliani werkte als algemeen directeur al samen met Nesta in de tien jaar dat hij voor Milan voetbalde.



Na hun tijd bij Milan kochten Galliani en Silvio Berlusconi het kleinere Monza over, in de hoop ook met deze club de top te bestormen.