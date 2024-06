Zeno Debast kondigt vertrek aan bij Anderlecht, CEO Jesper Fredberg blijft: "Mijn werk is nog niet af"

De kans is groot dat Rode Duivel Zeno Debast deze zomer Anderlecht verruilt voor de Portugese kampioen Sporting. CEO Jesper Fredberg lijkt wel in Brussel te blijven.

Debast speelde zich de afgelopen seizoenen in de kijker bij heel wat buitenlandse clubs. De jonge verdediger ontpopte zich aan de zijde van de ervaren Jan Vertonghen tot een steunpilaar in de paars-witte defensie.

Jesper Fredberg, de CEO Sports van Anderlecht, lijkt wel in Brussel te blijven. De Deen werd dinsdag nog in verband gebracht met een overgang naar FC Kopenhagen, dat op zoek is naar een nieuwe sportief directeur.

"Ik ben heel gelukkig bij Anderlecht en mijn werk is er nog niet af", zei Fredberg bij de voorstelling van de kalender van de Jupiler Pro League.

"We hebben het voorbije seizoen onze hand uitgestoken naar de titel. Dit smaakt naar meer. Er is veel honger binnen de club."

"In de zomermercato willen we weer sterke spelers halen", gaf hij aan. "We willen het best mogelijke team samenstellen, een team dat sterker is dan dit seizoen en weer kan meespelen voor de titel."

"Natuurlijk heb ik ook niet alles in de hand. Soms moet je spelers sneller laten gaan dan je zelf wil." Fredberg leek daarmee het nakende vertrek van Debast te bevestigen.