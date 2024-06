Jouw gids voor de Ronde van België: parcours, deelnemers en livestream

di 11 juni 2024 15:51

Tijdrijders, sprinters en pocketklimmers, allemaal komen ze deze week aan hun trekken in de Baloise Belgium Tour (12-16 juni). Vijf WorldTour-ploegen hopen de opvolger van Mathieu van der Poel in hun rangen te hebben. Ontdek hier alles over de vijfdaagse in België, die je elke dag kan bekijken op VRT1 of Sporza.be.

Zo was het vorig jaar

In de Baloise Belgium Tour stond vorig jaar zoals zo vaak geen maat op wereldkampioen Mathieu van der Poel. Na 2 sprintetappes - prooien voor Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen - en een tijdrit van 15 km, ontbond de Nederlander zijn duivels in rit 4. In Durbuy vertrok Mathieu voor een solo van 36 km. De laatste etappe viel opnieuw in het mandje van Jakobsen. Tijdritwinnaar Søren Wærenskjold en Casper Pedersen, de Deense locomotief van Soudal Quick-Step, mochten samen met een dominante Van der Poel op het eindpodium.

Eindstand 2023 naam resultaat ploeg 1 Mathieu van der Poel 16:09:30 Alpecin - Deceuninck ADC 2 Søren Wærenskjold +40 Uno-X Pro Cycling Team UXT 3 Casper Pedersen +53 Soudal - Quick-Step SOQ 4 Yves Lampaert +59 Soudal - Quick-Step SOQ 5 Jasper Stuyven +1:10 Trek - Segafredo TFS 6 Jasper De Buyst +1:17 Lotto - Dstny LTD 7 Florian Vermeersch +1:25 Lotto - Dstny LTD 8 Ben Hermans +1:35 Israel - Premier Tech IPT 9 Mathias Vacek +1:44 Trek - Segafredo TFS 10 Toms Skujinš +1:46 Trek - Segafredo TFS meer tonen

Baloise Belgium Tour rit datum start - finish type rit totaal winnaar leider 1 14/06 Scherpenheuvel - Scherpenheuvel 162,8 km Jasper Philipsen Jasper Philipsen 2 15/06 Merelbeke - Knokke-Heist 175,7 km Fabio Jakobsen Fabio Jakobsen 3 16/06 Beveren - Beveren 15,2 km Søren Wærenskjold Mathieu van der Poel 4 17/06 Durbuy - Durbuy 172,6 km Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel 5 18/06 Brussel - Brussel 194,8 km Fabio Jakobsen Mathieu van der Poel

Parcours

Het vijfdelige parcours van 2024 lijkt sterk op dat van 2023. Toch zijn er ook enkele verschillen. Net zoals in de Ronde van Zwitserland mogen de renners op dag 1 hun tijdritfiets al van stal halen. In een biljartvlakke tijdrit van 12 km in Beringen kunnen al de eerste kloofjes in het klassement worden geslagen. Rit 2 is een exacte kopie van vorig jaar. De sprinters kunnen hun hartje ophalen in een tocht van Merelbeke naar Knokke-Heist. Welke sprinter etaleert zijn snelle benen op de zeedijk? Voor rit 3 vertrekken de renners vanuit hartje Kempen: Turnhout. Voor het eerst sinds 2021 maakt Turnhout opnieuw deel uit van het circuit. Vanuit de hoofdstad van de Kempen trekken ze door het Hageland naar Scherpenheuvel. Ook hier zullen de sterke sprinters kansen krijgen. De belangrijkste rit voor het eindklassement speelt zich net als vorig jaar af in Durbuy. Met 2.750 hoogtemeters wordt het eindklassement daar naar alle waarschijnlijkheid vastgelegd. Afsluiten doen de renner net als vorig jaar met een sprintetappe in Brussel.

Deelnemerslijst

Naar goede gewoonte troept een mooi kransje sprinters samen. Zowel Jasper Philipsen als Tim Merlier tekent present. Ook Nederlandse raketten Olav Kooij en Fabio Jakobsen komen hun geluk beproeven in België, net als Rasmus Tiller. Voor het eindklassement lijkt Soren Waerenskjold, de nummer 2 van vorig jaar, de grote favoriet. De Noor heeft een goeie tijdrit in de benen en moest in de vorige editie alleen Van der Poel voor zich dulden. Ook zijn ploeg Uno-X kan teren op puike prestaties.



Rune Herregodts, de eindwinnaar van de ZLM Tour, hoort ook tot de favorieten. Naar eigen zeggen ligt het parcours de 25-jarige wel. Al is het afwachten hoe hij is hersteld van zijn val in de laatste etappe in Nederland.

Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) Triomfeerde afgelopen week in de Nederlandse ZLM tour.

Ook op de startlijst: Benoît Cosnefroy. De winnaar van de Brabantse Pijl heeft ongetwijfeld zijn pijlen gericht op de rit in Durbuy. Voor het klassement zal hij de schade in de tijdrit dan wel moeten beperken.

Onderschat ook Jasper Stuyven niet. De Belg reed misschien wel het sterkste voorjaar uit zijn carrière, maar werd afgestopt door de vreselijke valpartij in Dwars door Vlaanderen. Ondertussen reed hij wel al de Giro. Afwachten of hij zijn vorm van het voorjaar weer te pakken heeft voor een mooi eindklassement.

Overigens staan ook snelle mannen Jenthe Biermans, Mike Teunissen, Sasha Weemaes, Lionel Taminiaux en tijdrijders Daan Hoole, Rémi Cavagna en Alec Segaert op het startblad. Ook zij zullen allemaal hun slag proberen te slaan.

De Ronde van België op Sporza