Will Still tekent voor 3 jaar bij Lens: "Een van meest veelbelovende coaches in Franse competitie"

ma 10 juni 2024 12:27

Will Still gaat een nieuw avontuur aan in Frankrijk.

Will Still zet zijn trainersavontuur voort in Frankrijk. Na het afscheid bij Stade Reims tekent de Belgische coach voor 3 jaar bij Lens. De aankondiging bij de nummer 7 in de Ligue 1 staat bol van de complimenten. "Hij is een man die voortdurend records breekt met zijn vroegrijpheid", staat onder meer te lezen op de clubwebsite.

Na Stade Reims, waar het avontuur van Will Still in onderling overleg eindigde, blijft onze landgenoot in Frankrijk actief. RC Lens maakte het mooie weer in de Champions League tegen Arsenal, PSV en Sevilla, maar moest uiteindelijk zakken naar de Europa League. In de Ligue 1 werd het dit seizoen 7e. Still moet komend seizoen beter doen. Het lijkt er alvast op dat de ploeg alle vertrouwen heeft in de T1 en zijn broers Edward en Nico. "De jonge tacticus van 31 was al op zeer jonge leeftijd gepassioneerd door voetbal en heeft zich op alle niveaus al bewezen. Hij is een man die voortdurend records breekt door vroegrijpheid." "Still heeft in een par maanden tijd zich laten gelden als een van de meest veelbelovende coaches in de Ligue 1", klinkt het op de clubwebsite.

Will Still is een echte liefhebber, veroveraar en goede tacticus. Pierre Dréossi