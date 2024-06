Yves Lampaert na 2 jaar (en 2,5 uur) wachten: "Ik heb wel eens aan mezelf getwijfeld"

Het leek er lange tijd op dat de 16e profzege van Yves Lampaert er nooit meer zou komen, maar op zijn 33e kon hij de twijfelaars logenstraffen in de proloog van de Ronde van Zwitserland. "Dit doet deugd."

1 juli 2022 was zonder twijfel de mooiste dag uit het sportieve leven van Yves Lampaert. Toch zal hij toen, blinkend in zijn gele trui, niet gedacht hebben dat hij zo lang zou moeten wachten op een volgende zege.

"Bijna 2 jaar na mijn zege in de Tour kan ik weer winnen. Het doet deugd dat ik mijn handen nog eens in de lucht kan steken", zegt Lampaert bij Proximus Pickx.

"Ja, ik heb wel eens aan mezelf getwijfeld. Het niveau van het wielrennen is tegenwoordig zo hoog. Maar ik ben het geloof nooit verloren. Ik ben blijven trainen en heb het goeie gevoel gevonden."

Lampaert moest er vandaag ook nog lang voor wachten, want hij zat bijna van de start tot het einde in de hot seat. "2,5 uur zitten wachten, dat is lang."

"Dat ik ook nog de trui mag dragen, is een mooie surplus. Het wordt lastig om die morgen te verdedigen. Het kan zijn dat er een grote groep naar de finish komt. Hopelijk wint er dan iemand die niet te kort staat in het klassement. Of misschien kan ik zelf iets doen."