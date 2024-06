Yuki Tsunoda verlengt contract met extra jaar bij RB: "Blij dat ik uitsluitsel ken over mijn toekomst"

In het zog van Sergio Perez bij Red Bull kent ook Yuki Tsunoda zijn lot voor volgend seizoen.



Het Formule 1-team RB heeft het contract van de Japanse coureur Yuki Tsunoda met een jaar verlengd, zo maakte het aan Red Bull gelieerde team zaterdag bekend tijdens de GP van Canada in Montreal.



De 24-jarige rijder zal in 2025 zijn vijfde seizoen rijden bij het Italiaanse team, dat is gevestigd in Faenza, Italië.



"Ik ben erg blij om bij Racing Bulls te blijven en het is fijn om mijn toekomst al zo vroeg in het seizoen te kennen. Het team heeft een groot ontwikkelingsproject en ik ben verheugd om daar deel van uit te maken," zei Tsunoda in het persbericht van het team waarin zijn verlenging werd aangekondigd.



De Japanner beleeft zijn beste seizoenstart sinds zijn intrede in de koningsklasse van de autosport in 2021 en staat momenteel op de tiende plaats in het coureursklassement met 19 punten, 14 meer dan zijn ervaren Australische teamgenoot Daniel Ricciardo.



Tsunoda heeft 71 Grands Prix gereden met het team Racing Bulls, voorheen bekend als AlphaTauri. Zijn beste resultaat tot nu toe is een vierde plaats in Abu Dhabi in 2021. Hij eindigde als 14e in het wereldkampioenschap in 2021 en 2023, en als 17e in 2022.