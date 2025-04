Moeilijk kan ook: Napoli doet het zuinig bij hekkensluiter Monza en houdt titeldroom in leven

Napoli kan zich in de Serie A geen misstap veroorloven in de jacht op de Scudetto, maar het spelniveau van de Partenopei in Monza was niet dat van een potentiële kampioen.

De Napolitanen waren bij de rode lantaarn voortdurend op zoek naar zichzelf, de beste mogelijkheden waren zelfs voor de thuisploeg.

Na een slaapverwekkend uur begon Monza - dat dit seizoen nog maar 2 keer kon winnen - zowaar te geloven in een stunt. Toch was het alsnog Napoli dat de volle buit pakte, toen McTominay 20 minuten voor tijd een voorzet van Raspadori in doel buffelde: 0-1, meteen de eindstand.

Bij Napoli stond Romelu Lukaku 79 minuten op het veld, Cyril Ngonge viel in in de slotfase. Dankzij de zege staat Napoli weer naast Inter in de stand. De regerende kampioen maakt zondagavond de verplaatsing naar Bologna.