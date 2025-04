Geen halve finale in Stuttgart voor Elise Mertens: voormalige dubbelpartner Aryna Sabalenka is ongenadig

Elise Mertens en Aryna Sabalenka kennen elkaar natuurlijk door en door. De twee hebben een verleden als dubbelduo, samen wonnen ze twee Grand Slams in het dubbelspel.

In de onderlinge confrontaties in het enkelspel dateerde de laatste zege van Mertens tegen de Wit-Russische wel al van 2018. In totaal kon onze landgenote in 10 eerdere confrontaties nog maar 2 keer winnen van Sabalenka, die zich ook in Stuttgart opnieuw de sterkste toonde.

De nummer 1 van de wereld zorgde tussendoor ook voor een vrolijke noot, toen ze tijdens een medische time-out van Mertens het veld opliep om een foto te maken van de afdruk van een bal die volgens haar out was.

Het deed uiteindelijk allemaal niet ter zake, want Sabalenka won afgetekend met 6-4 en 6-1.