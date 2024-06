Red Bull houdt tot 2026 vast aan Sergio Perez als ploegmaat van Max Verstappen

Na twee GP-weekends om snel te vergeten in Imola en Monaco begonnen er wat vragen te rijzen over de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull. In Imola werd hij pas 8e na barslechte kwalificaties, in Monaco lag hij al in de 1e ronde uit de race na een crash.

Maar Red Bull Racing behoudt het vertrouwen in de Mexicaan. Perez tekent een contract voor twee seizoenen extra, waardoor hij volgend jaar aan zijn 5e seizoen kan beginnen bij de constructeurskampioen.

Er waren nochtans andere opties als ploegmaat van Max Verstappen, maar Red Bull kiest voor de continuïteit. Yuki Tsunoda zal dus nog wat langer op een kans moeten wachten bij de hoofdmacht, en ook Carlos Sainz is een van zijn opties kwijt.

Sergio Perez boekte al 5 overwinningen met Red Bull. In 2023 eindigde hij ook als vicewereldkampioen. "Ik ben blij om aan boord te blijven", zegt hij. "Het is een enorme uitdaging, waarvan ik hou. Ik wil het vertrouwen terugbetalen op en naast het circuit."

"Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team", zegt teambaas Christian Horner, die onder meer Adrian Newey al ziet vertrekken. "Checo en Max hebben een succesvolle samenwerking, wat ons vorig jaar een een-tweetje opleverde in het WK-klassement."