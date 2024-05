Zelfs Vettel wordt al genoemd: F1-geruchtenmolen draait roodgloeiend zolang sleutelspeler twijfelt

Niets is zeker voor 2025. Of toch bijna niets. Alleen McLaren (Norris en Piastri) en Ferrari (Hamilton en Leclerc) hebben hun huiswerk voor volgend seizoen al af.

Door de overstap van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton naar Ferrari heeft Carlos Sainz, die plaats moet ruimen bij de Scuderia, de sleutel van de transfermarkt in handen. De winnaar van de GP van Australië heeft de knoop evenwel nog niet doorgehakt.

Sainz heeft al zeker een aanbod op zak van Sauber, dat in 2026 wordt omgetoverd tot het F1-team van Audi. De Spanjaard kan er de ploegmaat worden van Nico Hülkenberg, die Haas verlaat.

Een mooi voorstel, maar het is nog koffiedik kijken of nieuwkomer Audi in 2026 meteen kan meedoen voor de prijzen. Sainz wacht dan ook af of er aantrekkelijkere opties uit de bus vallen bij Mercedes of Red Bull.

Mercedes zoekt bijvoorbeeld nog een vervanger voor Hamilton. Sainz is een kanshebber, al trekt teambaas Toto Wolff liever aan de mouw van Max Verstappen. Als de regerende wereldkampioen Red Bull niet wil verlaten, lijkt Mercedes eerder voor F2-talent Andrea Kimi Antonelli te gaan.

Niet getreurd voor Sainz, want ook bij Red Bull is zeker nog één zitje vrij voor 2025. Het contract van Sergio Perez loopt af en het is nog onduidelijk of de Mexicaan aan boord blijft.