Wel boete voor laatkomen, niet voor scheldpartij: Carlos Sainz ontsnapt aan nieuwe straf na "S*** happens"-uitspraak

Carlos Sainz mocht zijn bankrekening bijna opnieuw leeghalen. De Spaanse F1-coureur moest de Internationale Autosportfederatie (FIA) een boete van 10.000 euro betalen, omdat hij te laat was voor het Japanse volkslied. De Spanjaard kampte met maagproblemen en deed in de persconferentie, met behulp van een toepasselijk scheldwoord, zijn beklag. Iets waar de FIA niet mee kon lachen.

"Ik was vijf seconden te laat en nu moet ik 10.000 euro betalen", zei de Williams-coureur. "Ik weet niet of ik hier een nog een boete voor ga krijgen, maar shit happens, toch?"

De FIA-afgevaardigde die aanwezig was tijdens de persconferentie zei dat hij het voorval achteraf met Sainz ging bespreken. Na een goed gesprek is Sainz aan die boete ontsnapt.