KV Mechelen loopt in mes van hyperefficiënt Charleroi, dat macht grijpt in Europe Play-offs

Charleroi heeft een eerste gooi gedaan naar een Europees ticket. De thuisploeg legde met twee vroege goals co-leider KV Mechelen het zwijgen op. De Mechelaars waren nochtans met goede intenties naar Wallonië afgezakt, maar kregen een lesje in efficiëntie. Door de eerste nederlaag van KVM grijpt Charleroi de macht in de Europe Play-offs.

Charleroi zorgt voor een eerste kloofje in de Europe Play-offs. Met de zege duwt het KV Mechelen drie punten weg van de leidersplaats. Tot nu toe heeft geen enkele ploeg zo'n grote kloof weten te verzamelen in PO2. Zelfs met een zege van Standard vanavond tegen Westerlo heeft het een bonus van minstens 2 punten.

Met hetzelfde mes tussen de tanden en tijdens de rust herwonnen moed, trachtte KV Mechelen met een fluks begin Charleroi van zijn melk te brengen. Maar de efficiëntie die Charleroi wel had, ontbrak de bezoekers.

Vooral Lauberbach beleefde een baaldag met als summum een kopbal op een nochtans perfecte vrije trap van Schoofs op de paal. Ook de uithaal van Hammar trof niet raak, daarvoor stond - opnieuw - Delavallée in de weg.

Ook aan de overzijde behoedde De Wolf in twee eerste instanties zijn ploeg van de totale ondergang. Op de plaatsbal naar de winkelhaak had hij een zweefsprong in petto. En op de schuiver van Zorgane ging de KVM-doelman goed plat. Maar in de rebound was het dan toch prijs: Nikola Štulic vlamde de 3-0-eindstand binnen.

Nee, zowel aanvallend, als verdedigend was het niet de dag van KV Mechelen en om die dan uitgerekend te hebben tegen de concurrent om de leidersplaats in de Europe Play-offs, is een logische 3-0 het resultaat. Met die ferme duw en een kloof van drie punten, onttroont Charleroi KV Mechelen in de stand.