Euro Hockey League: Gantoise knalt zich in bloedstollende shoot-outs voorbij Rotterdam naar finale

Gantoise wint Belgisch duel

Ook bij de mannen staat Gantoise in de halve finales. Het klopte Léopold in een Belgisch duel: 0-4.



Al in de derde minuuut werd het 0-1 dankzij Charles Masson. Léopold vond maar moeilijk gaatjes in het lage blok van Gantoise, al waren er ook gemiste kansen van Tom Boon en Nathan Leeuw.



In de tweede helft ging Léopold helemaal ten onder. Met twee mannen meer op het veld door kaarten bij de Gentenaars slikte het de 0-2. De Argentijn Casella werkte een strafcorner in doel.



Even later rendeerde die strafcorner opnieuw voor Gantoise. Alexander Hendrickx was de afwerker van dienst bij de derde goal en hij legde in het laatste kwart ook de eindstand vast: 0-4.



Nog nooit bereikte Gantoise deze fase van de Euro Hockey League. In de halve finales wacht de winnaar van het duel tussen het Engelse Old Georgians en het Nederlandse Rotterdam op de Belgische kampioen.