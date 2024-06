Vandenbempt treurt om uitvallen Meunier, maar ziet ook "geweldig zonnetje" bij Duivels: "Hij wordt onze barometer"

zo 9 juni 2024 06:00

Zege met een zwart randje. De Rode Duivels wonnen hun uitzwaaimatch tegen Luxemburg overtuigend, maar zagen met Thomas Meunier wel een ervaren troef uitvallen. "Een serieuze aderlating", vindt onze analist Peter Vandenbempt, die toch optimistisch richting EK trekt. "Want alles lijkt klaar voor een geweldig toernooi van Kevin De Bruyne."

"Tragisch zeg, de blessure van Thomas Meunier zo net voor het EK. Dit is in alle opzichten bijzonder slecht nieuws. In de eerste plaats voor Meunier zelf. Zaterdag was hij nog kinderlijk blij op de persconferentie, omdat hij na een moeilijk seizoen en een lange afwezigheid zijn carrière bij de Duivels tóch nog in schoonheid kon afsluiten." "Maar ook voor de Duivels is dit een tegenvaller. Ook goede en scherpe Meunier, zoals het voorbije halfjaar bij Trabzonspor, kon deze ploeg echt wel gebruiken. Zeker gezien zijn toernooiervaring - Meunier wéét wat het is om zo'n EK mee te maken."

Veel mag er wel niet meer gebeuren op de flanken. Domenico Tedesco

"Bovendien zitten de Duivels, zoals Tedesco zelf aanhaalde, wel vrij krap op de flanken. Geen Meunier is dus een serieuze aderlating. Timothy Castagne is in principe de eerste keuze - zolang hij fit is, zit het wel oké. Daarnaast trekt Maxim De Cuyper zijn streng en recupereert Tedesco normaal ook Arthur Theate. Dan is er in principe genoeg volk. Maar veel mag er wel niet meer gebeuren." "Dat Tedesco normaal geen vervanger haalt? Ik zou ook niet meteen iemand die hetzelfde kan brengen als Meunier."

Het zonnetje KDB

"De oefenmatch tegen Luxemburg heeft ons verder niet heel veel wijzer gemaakt. Onze defensie? Die is nog minder getest geweest dan tegen Montenegro. We weten dus niet of Tedesco de blootgelegde problemen van de match in Engeland heeft opgelost. Tegelijk hebben we ook geen extra 'schrik' gepakt." "Mijn belangrijkste conclusie na de voorbije twee duels: dit is een elftal waar er ongelofelijk veel goesting in zit. En nog het meeste bij Kevin De Bruyne - straks toch dé barometer die het succes van België zal bepalen." "Wel, momenteel staat er op KDB een geweldig zonnetje. Hij vliegt er vollédig in, recupereert ballen, trekt de ene sprint na de andere en strooit met geweldige passes."

De Bruyne zal voor België het verschil maken tussen een degelijk of heel goed toernooi. Peter Vandenbempt