Trossard geniet van nieuwe wind: "Of ik meer vertrouwen heb dan bij vorige bondscoach? Wat denk je zelf?"

Er waait een nieuwe wind bij de Rode Duivels. Niet alleen op, maar ook naast het veld. En daar genieten de Duivels duidelijk van. Zo toonde Leandro Trossard zich uiterst positief over de nieuwe generatie én de nieuwe coach. "Of ik onder Tedesco meer vertrouwen heb dan onder de vorige coach? Wat denk je nu zelf? Natuurlijk", was hij na afloop van de oefenpot tegen Luxemburg duidelijk.

Het geloof is nu dus veel groter. En ook in zijn ploegmakkers heeft de aanvaller veel vertrouwen. "Ik vind dat we een heel goeie groep hebben", keek hij vooruit naar het EK. "En een toernooi is een momentopname, we kunnen dus van alles doen."

"Ik vind dat we echt een heel dominante partij spelen. We waren door de vele positiewissels vaak niet te houden. Het blijft maar een oefenwedstrijd, maar we kunnen hier vertrouwen uit putten. Het was "plezant" vandaag."

Ik had op voorhand tegen de groep gezegd dat we er een beetje ambiance moesten inkrijgen.

Ook kapitein Kevin De Bruyne verscheen achteraf heel ontspannen voor de microfoon aan de tafel van VTM.



"Vandaag hebben we getoond dat we kunnen voetballen", blikte hij terug op de oefenpot. "Verdedigend stond het goed, we waren erg goed op de tweede bal. Dit was dus een goeie generale repetitie."



Maar naast de prestatie op het veld, was KDB ook tevreden over de positiviteit die is teruggekeerd bij de fans. "Ik heb het gevoel dat het even wat minder is geweest, dat er wat minder mensen kwamen kijken."



"We probeerden dat gevoel weer wat op te krikken. Ik had op voorhand tegen de ploeg gezegd dat we er een beetje ambiance moesten inkrijgen voor het hele land. Hopelijk komt er zo ook meer en meer steun."



"Ik denk dat dat vandaag gelukt is. Er is weer een positieve sfeer in het stadion en bij de fans. Deze jonge ploeg verdient dat ook. Zij zijn niet hetzelfde team als de vorige generatie. Ze verdienen de kans om te tonen wat ze kunnen doen", eindigde De Bruyne.