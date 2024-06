Remco Evenepoel sluit Dauphiné tevreden af: "Al heb ik me vandaag wel een beetje opgeblazen"

Remco Evenepoel heeft het Critérium du Dauphiné afgesloten op de 7e plaats. In zijn eerste koers sinds de val in de Ronde van het Baskenland moest hij deze week vrede nemen met een bijrol. "Maar ik ben zeker wel tevreden met het algemeen gevoel", vertelde Evenepoel na de slotetappe.

Vandaag reageerde Evenepoel zelfs fluks op een versnelling van Laurens De Plus. "Misschien heb ik me daar wat opgeblazen."

"Het ging veel beter dan gisteren. Dat was de tweede dag na mijn val (de massale val in rit 5, red.), wat toch een beetje een zwart gat blijft voor mij", vertelde Evenepoel na afloop.

Voor de derde dag op een rij kregen de renners in de Dauphiné een aankomst bergop voor de wielen. Gisteren moest Remco Evenepoel snel passen, vandaag zat hij lang bij de beste klimmers.

"Ik wist dat er nog een stuk afdaling kwam", gaat Evenepoel verder. "Daarom wachtte ik even op Mikel (Landa), die mij daar nog kon lanceren."

Zo eindigt Evenepoel als tweede Belg achter De Plus op plek 7. "Het is een positieve afsluiter. Ik heb mijn positie in het klassement kunnen behouden."

Nu volgt de laatste rechte lijn richting de Tour de France. "Er komt een hoogtestage aan, dus zo ben ik wel lang weg van huis."

"Maar ik heb het ervoor over. Het is ook nodig om goed te zijn in de Tour", besluit Remco Evenepoel.