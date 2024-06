Toekomst van Tessa Wullaert ligt in Italië: Red Flame trekt naar Inter

Red Flame Tessa Wullaert gaat in Italië voetballen. De Belgische topschutter zette haar handtekening onder een contract van twee seizoenen bij Inter, de nummer 5 in de Italiaanse competitie.

Het was al voor het einde van het seizoen duidelijk dat Wullaert niet zou verlengen bij Fortuna Sittard. De toekomst van de Nederlandse club is onzeker en dus zocht Wullaert op haar 31e naar een nieuwe uitdaging.

En die uitdaging heeft ze dus in Italië gevonden, bij Inter. Zo gaat de kapitein van de Red Flames na 2 jaar in Nederland en 2 jaar in België bij Anderlecht dus weer wat verder van huis aan de slag.

Inter werd afgelopen seizoen 5e in de Serie A, een middenmoter dus. De club speelt daardoor geen Champions League, maar dat is in de toekomst wel de ambitie.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Wullaert niet de enige Belgische worden bij Inter. Ook Marie Detruyer, de Speelster van het Jaar in de Lotto Super League, zou richting Milaan trekken.