Tessa Wullaert trekt voor 2 seizoenen naar Inter: "Er is wel wat druk, Champions League is de ambitie"

vr 7 juni 2024 09:03

Red Flame Tessa Wullaert gaat in Italië voetballen. De Belgische topschutter zette haar handtekening onder een contract van twee seizoenen bij Inter, de nummer 5 in de Italiaanse competitie. "Ik mag hier echt op mijn positie spelen, in de spits, dus ik heb er zin in."

Het was al voor het einde van het seizoen duidelijk dat Wullaert niet zou verlengen bij Fortuna Sittard. De toekomst van de Nederlandse club is onzeker en dus zocht Wullaert op haar 31e naar een nieuwe uitdaging. En die uitdaging heeft ze dus in Italië gevonden, bij Inter. Zo gaat de kapitein van de Red Flames na 2 jaar in Nederland en 2 jaar in België bij Anderlecht dus weer wat verder van huis aan de slag. "Ik ben heel blij met deze transfer", vertelt ze. "Maar het was wel even nadenken: ga ik alles nog eens achterlaten?" "Mijn vriend en mijn hond gaan niet mee naar Italië. Ik heb zo al 5 jaar geleefd en ik weet dat het niet makkelijk is, maar sportief wou ik toch weer hogerop, ik wou uitgedaagd worden. En nog eens voor de prijzen spelen." Inter werd afgelopen seizoen 5e in de Serie A, een middenmoter dus. "Roma is op dit moment wel de beste club en dan heb je Juventus, maar het ligt wel dicht bij elkaar. Ik heb de play-offs hier gevolgd." De club speelt daardoor geen Champions League, maar dat is in de toekomst wel de ambitie. "Inter bestaat nog niet zo lang, maar Champions League is de ambitie. Dat hebben ze ook zo uitgesproken toen ik tekende. Ik moet daar mee voor zorgen, dus er is wel wat druk." "Ik ga hier wel echt op mijn positie spelen, in de spits. Dat is toch een verschil tegenover mijn jaren in Wolfsburg en Manchester City. Ik heb er zin in. En ik geloof er ook echt in."

Mijn vriend en mijn hond gaan niet mee naar Italië. Dat zal niet makkelijk zijn, maar sportief wou ik toch weer hogerop. Ik wou nog eens voor de prijzen spelen. Tessa Wullaert

Had Wullaert nog verwacht om op dit punt in haar carrière deze stap te zetten? "Ik heb nooit nooit gezegd. Het was een goeie tussenstap voor mij om weer even in België en Nederland te komen spelen. Ik heb daar bewezen dat mijn niveau nog goed is. Zeker ook bij de nationale ploeg. Dat hoop ik door te trekken bij Inter."

Naar alle waarschijnlijkheid zal Wullaert niet de enige Belgische worden bij Inter. Ook Marie Detruyer, de Speelster van het Jaar in de Lotto Super League, zou richting Milaan trekken. "Dat zou leuk zijn", lacht Wullaert. "Dan moet ik de reizen naar België niet altijd alleen maken."

