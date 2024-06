Lore Jacobs maakt overstap van Anderlecht naar PSV: "Doorgroeien en voor de prijzen spelen"

Lore Jacobs heeft op haar 19e een volgende stap in haar voetbalcarrière gezet. Na twee titels met Anderlecht kiest ze nu voor PSV, in de hoop ook daar trofeeën te veroveren. "Ik voel mij vereerd", zegt de aanvalster.

Lore Jacobs geldt als een van de toptalenten van het Belgische voetbal bij de vrouwen. Op haar 16e werd ze door Anderlecht al weggeplukt bij AA Gent.



Bij Anderlecht werd ze twee keer op een rij kampioen. Vorig jaar werd ze ook verkozen tot Speelster van het Jaar in de Women Super League.



In amper 2 jaar tijd was Jacobs goed voor 37 treffers voor paars-wit. Nu wil ze doelpunten maken voor PSV. De Eindhovense ploeg werd afgelopen seizoen 3e in de Eredivisie, na Twente en Ajax.

"Er zijn in het verleden grote namen van Anderlecht naar PSV gegaan", zegt Jacobs, verwijzend naar onder meer Aline Zeler. "Ik voel me vereerd dat ik nu diezelfde stap maak."

"Ik wil hier doorgroeien en voor de prijzen spelen. Ik denk dat de Nederlandse competitie een trapje hoger is dan de Belgische. Ik hoop hier dus veel te leren en veel doelpunten te maken."