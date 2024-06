Hoe een match tegen Luxemburg na 10 jaar nog altijd voor cijfercontroverse rond de Rode Duivels zorgt

za 8 juni 2024 08:08

Heeft Romelu Lukaku 80 of 83 goals voor de nationale ploeg? Is Sammy Bossut officieel Rode Duivel? En tegen wie debuteerde Adnan Januzaj? Het antwoord op die vragen kán verschillen naargelang aan wie je ze stelt. En dat allemaal door een wedstrijd tegen Luxemburg van 10 jaar geleden. Een flashback.

Oh, wat was de Duivels-koorts in 2014 groot. Exact een decennium geleden trappelde ons land van ongeduld voor het WK voetbal in Brazilië - het eerste grote toernooi in 12 jaar tijd. Het België van bondscoach Marc Wilmots speelde één van zijn twee voorbereidingsmatchen toen tegen Luxemburg - ook vanavond de tegenstander - in Genk.



Die bewuste oefenmatch zou om meerdere redenen memorabel worden. Zo scoorde Romelu Lukaku zijn eerste hattrick in het shirt van de nationale ploeg tijdens een glansrijke 5-1-zege. Bovendien debuteerden tienertalenten Adnan Januzaj en Divock Origi. En zeker Zulte Waregem-icoon Sammy Bossut zou de match voor eeuwige koesteren als zijn enige cap voor de Duivels. Alleen: zouden bovenstaande feiten ook officieel de geschiedenisboeken ingaan?

Cijfercontroverse

Tijdens de zwoele zomeravond in Limburg stelt zich daar in eerste instantie niemand vragen bij. Pas een goeie week later zouden er vragen rijzen rond de geldigheid van de partij. Dat zat zo: bondscoach Marc Wilmots had tegen Luxemburg 7 wissels doorgevoerd, terwijl het maximum op zes wissels staat. Tenzij de coaches daar op voorhand onderlinge afspraken over maken en dat melden aan de scheidsrechter.

Volgens de FIFA gebeurde dat niét en dus weigerde de Wereldvoetbalbond de wedstrijd aanvankelijk als een officiële interland te erkennen. Bij de Rode Duivels vielen ze compleet uit de lucht. Tien jaar later weten enkele hoofdrolspelers van toen eigenlijk nog altijd niet goed wat er precies verkeerd liep. "Want volgens mij hadden we toen effectief een onderlinge afspraak", aldus voormalig assistent Vital Borkelmans. "Ik herinner me vooral dat Romelu bijzonder ontgoocheld was omdat zijn goals niet zouden tellen."

Voor ons is er geen enkele discussie: die match telt gewoon mee. Stefan Van Loock

Nicolas Cornu was op dat moment teammanager bij de Duivels en dus bevoegd voor alle administratieve zaken. Hij herinnert zich iets meer details. "Op een vergadering de ochtend van de match - mét de ref bij - maakten we de afspraak met Luxemburg om meer dan zes wissels te doen. Niemand maakte daar toen een probleem van. Iedereen was dus verrast toen de FIFA de match achteraf niet wilde erkennen." De verwarring zorgde ervoor dat er jarenlang - zelfs tot de dag van vandaag - een soort cijfercontroverse zou ontstaan rond de Rode Duivels. Toen Romelu Lukaku in 2017 zijn 31e doelpunt voor ons land maakte, claimden velen dat de teller door de geschrapte goals eigenlijk nog maar op 28 stond. Op sommige statistiekensites telt Sammy Bossut bijvoorbeeld ook geen enkel cap. De Belgische voetbalbond rekent alle data - net zoals de meeste andere statistiekenbureaus - van het duel tegen Luxemburg wél gewoon mee. Media officer Stefan Van Loock, die 10 jaar geleden ook actief was bij de Duivels, duidt de kwestie. "Voor ons is er geen enkele discussie: die match telt gewoon mee. Het duel is uitgezonden op televisie en er waren toeschouwers aanwezig. Enkele jaren geleden hebben we dat zelfs afgetoetst bij enkele externe mensen - zij volgden onze visie. Ook de UEFA liet ons weten dat we ermee mogen doen wat we willen." Voor eens en voor altijd: vanavond juicht u dus mogelijk voor het 84e doelpunt van Lukaku bij de Rode Duivels.