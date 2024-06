Vandenbempt heeft wrange nasmaak na oefenduel door "2 pijnlijke momenten": "Was dat nu echt nodig?"

do 6 juni 2024 06:20

Wat eerst een futloze oefenmatch leek, leverde toch nog voer voor discussie op. Onze analist Peter Vandenbempt trekt sportief geen grote conclusies uit het duel tegen Montenegro. Alleen zullen hem twee momenten in het bijzonder toch bijblijven. "Witsel in dat sprintduel? Toch even schrikken."

"Vooreerst dit: zo'n wedstrijd tegen Montenegro moet natuurlijk in perspectief geplaatst worden. Het is máár een oefenwedstrijd en vooraf is er zwaar getraind." "Positief vond ik dat de Duivels een prima eerste helft speelden - er was veel beweging en diepgang. Onder meer Maxim De Cuyper deed het goed in zijn eerste interland. Van plankenkoorts was er geen sprake en de wisselwerking met Yannick Carrasco liep uitstekend." "Die laatste was trouwens opvallend gretig. Hij speelt echt om straks in de ploeg te staan. Dreigend, alomtegenwoordig ... Carrasco had een doelpunt verdiend."

Kijk, alle lof voor de werkethiek van Openda, maar als vervanger van Lukaku moet je er minstens één binnen trappen. Peter Vandenbempt

"Ook bij Kevin De Bruyne zie je een enorme goesting om weer voor de nationale ploeg te spelen. Hij brengt structuur en dreiging in ons elftal. Daarbij moet wel gezegd worden dat Montenegro - zeker in de eerste helft - bijzonder zwak was. Een ploeg als Oekraïne zal straks op het EK beter verdedigen." "Hét grote probleem voor rust was kansen afwerken. Kijk, alle lof voor de werkethiek van Loïs Openda, maar als vervanger van Lukaku moet je er minstens één binnen trappen. Het is vreemd, want bij RB Leipzig scoort hij veel. Alleen is het bij de nationale ploeg echt al lang geleden. Dat is hoe dan ook een werkpunt." "In de tweede helft schoot er wel nog maar weinig goeds over bij de Duivels. Tegen een land als Montenegro hebben we toch te veel kansen weggegeven. En met zoveel frivole jongens tussen de lijnen mag je zelf toch tot 3 à 4 echte kansen komen. Dat gebeurde eigenlijk niet. Maar nogmaals: we moeten alles in perspectief plaatsen."

De Bruyne toonde een enorme goesting om weer voor de nationale ploeg in actie te komen.

Schrikken door Witsel

"Ondanks de beperkte waarde van deze oefenmatch sprongen er voor mij wel nog twee pijnlijke momenten uit." "Op het uur zag ik hoe Axel Witsel door ene Milutin Osmajić met de neus op de feiten geduwd werd in een zuiver sprintduel. We weten dat zijn snelheid een probleem kan zijn in een viermansdefensie, maar het was toch even schrikken als je zoiets voor je ogen ziet gebeuren."

Het was duidelijk dat Trossard eerste stond op de lijst, maar toch bleven Doku en Openda kibbelen. Peter Vandenbempt