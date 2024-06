"Net goéd dat jongens willen scoren": Tedesco opvallend mild voor penaltydiscussie tussen Doku, Openda en Trossard

Domenico Tedesco heeft nog wat zaken uit te klaren richting EK. In de slotminuten gingen Jeremy Doku, Loïs Openda én Leandro Trossard in discussie over wie een strafschop mocht nemen. De bondscoach achteraf: "Het is duidelijk wie de penalty's trapt, maar 6 wissels zorgen soms voor problemen."