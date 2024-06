"Meer controle en meer moed aan de bal": Domenico Tedesco ziet werkpunten na tweede helft tegen Montenegro

"In de tweede helft verloren we veel ballen, stond het niet meer goed en kregen we te veel kansen tegen. Maar dat is te begrijpen als je 6 wissels doet tijdens de rust. Dan raak je altijd wat structuur kwijt."

"We begonnen heel goed aan de eerste helft, met een prima structuur en veel controle. Daar hadden we nog wat meer moeten scoren", opende bondscoach Domenico Tedesco op de persconferentie.

Wat zijn de werkpunten dan op basis van die tweede helft? "In balbezit was het niet zo goed meer, we lieten ons te makkelijk wegdrukken. We moeten meer controle houden over de wedstrijd en meer moed tonen door de bal langer bij te houden."

"Onze eerste helft was beter dan de tweede, natuurlijk mede door die vele wissels bij de rust", zag ook de teruggekeerde Axel Witsel.



"Vandaag was het belangrijkste om iedereen wat speeltijd te geven. Voor mij persoonlijk is het zaak om me weer aan te passen aan de manier van spelen bij België. Na pas 5 dagen meetrainen is het logisch dat dat stap per stap moet."

Veel werk moest Koen Casteels niet opknappen, maar in de mindere tweede helft van de Duivels hield hij wel de 0 op het bord.

"Zowel ik als keeper en wij als ploeg mogen tevreden zijn, ook al is het duidelijk dat er nog punten zijn waaraan we moeten werken."

"We hebben het na de eerste 10 minuten in de tweede helft goed opgelost door de controle te pakken en weer goed te voetballen."

Ook nog eens de volle 90 minuten tussen de lijnen: Arthur Vermeeren. "Dat doet deugd. Elke minuut en elke kans die ik krijg, moet ik benutten. De coach kent mijn kwaliteiten. Ik had niet verwacht erbij te zijn."

Maxim De Cuyper mocht dan weer debuteren met meteen een basisplaats. "Vooral in de eerste helft heb ik me geamuseerd. In de tweede helft iets minder, omdat het dan de bedoeling was om iets meer over rechts te spelen", blikte hij terug.