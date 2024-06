OHL haalt ex-technisch directeur Beerschot: "Hij straalt de passie uit die onze club wil zien"

Het Leuvense bestuur reageerde enthousiast op Csepregi's komst. "Gyorgy heeft de afgelopen jaren ontzettend goed werk geleverd. Met weinig budget heeft hij bij Beerschot een ploeg samengesteld die de promotie naar de Jupiler Pro League heeft afgedwongen en de titel heeft gewonnen."

"Hij kent de voetbalwereld als zijn broekzak, heeft de juiste connecties en daarnaast straalt hij de passie uit die ik in onze club wil zien. De aanstelling van onze technisch directeur is een belangrijke eerste stap in het proces", reageerde CEO Frédéric Van den Steen op de clubwebsite.