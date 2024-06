Na seizoen om snel te vergeten: Napoli stelt Antonio Conte aan als nieuwe trainer

Antonio Conte (54) is de nieuwe coach van Napoli. De Italiaan heeft een contract tot 2027 ondertekend. Hij volgt Francesco Calzona op in het Stadio Diego Armando Maradona.

Het werd een seizoen om snel te vergeten in Napoli. Een jaar na de landstitel eindigde de club van Belgen Leander Dendoncker en Cyril Ngonge pas als 10e in de Serie A.

Symbool voor het snertseizoen waren de vele trainerwissels in de havenstad. Rudi Garcia werd in november al ontslagen, zijn opvolger Walter Mazzarri in februari.

De komst van een nieuwe coach, Francesco Calzona, bracht evenmin zoden aan de dijk. Na een troosteloze tiende plaats en bijgevolg geen Europees voetbal volgend seizoen moest het bestuur opnieuw ingrijpen.

Dat hebben ze gedaan door Antonio Conte aan te stellen als nieuwe coach. Hij moet het vuur opnieuw in de ploeg zien te krijgen. Conte: "Ik ben blij en opgewonden bij het idee om op de blauwe bank te zitten. Eén ding kan ik zeker beloven: ik zal mijn uiterste best doen voor de groei van het team en de club."

In Italië is Conte geen onbeschreven blad. Hij was al bondscoach van Italië en leidde zowel Juventus en Inter Milan naar de landstitel.

Sinds maart vorig jaar zat Conte zonder job, nadat zijn periode als coach van Tottenham vroegtijdig beëindigd werd door de tegenvallende resultaten.

Zet de komst van Conte ook de deur open voor Lukaku bij Napoli? De geruchten zullen nu nog wat meer aanwakkeren...