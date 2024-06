Club Brugge houdt vast aan zijn kampioenenmaker Nicky Hayen, die contract voor onbepaalde duur krijgt

ma 3 juni 2024 15:04

Witte rook bij Club Brugge: Nicky Hayen blijft trainer van blauw-zwart. De kampioenenmaker van Club tekent er een contract voor onbepaalde duur. Hayen volgde in maart de Noor Ronny Deila op als T1 en gidste Club via een ijzersteke reeks in de play-offs nog naar een onverwachte titel. Hayk Milkon en Michiel Jonckheere blijven eveneens aan als assistenten.

Loon naar werken voor Nicky Hayen.



Na de kampioenenviering van blauw-zwart bleef de succescoach van Club Brugge hét gespreksonderwerp in en rond Jan Breydel: zou hij mogen aanblijven als T1 of niet? Het antwoord is "ja". Hayen toonde zich vanaf dag 1 bereidwillig om zijn job als T1 van Club voort te zetten en gaf ook al snel aan dat de gesprekken met het bestuur over zijn toekomst positief verliepen. In lijn van de verwachtingen communiceerde het bestuur vandaag dan ook dat het zijn coach het vertrouwen blijft geven. De trainer tekende een contract voor onbepaalde duur. Het is een erkenning voor het werk van Hayen, die Club uit een hopeloze positie via de Champions' play-offs nog naar de titel gidste. Blauw-zwart haalde 24 op 30 en kroonde zich zo alsnog tot kampioen van België. Ook zijn assistenten Hayk Milkon en Michiel Jonckheere blijven volgend seizoen werkzaam in Jan Breydel. Robin Veldman (38) nam in maart de taak van Nicky Hayen als hoofdcoach van Club NXT over. Ook hij blijft volgend seizoen bij Club. De Nederlander tekent een contract voor onbepaalde duur.

Carrière Hayen in een notendop: