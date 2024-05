Nicky Hayen heeft eerste "constructieve" gesprekken achter de rug: "Intentie om te blijven is uitgesproken"

Blijft hij of blijft hij niet? De toekomst van Nicky Hayen was hét gespreksonderwerp tijdens het titelfeest van Club Brugge. De kampioenenmaker van blauw-zwart heeft de komende dagen alvast enkele cruciale gesprekken met de leiding van de club over zijn toekomst. "Of ik het gevoel heb dat ik door kan gaan? Absoluut", toont hij zich zelfzeker.