Red Dragons winnen alweer een vijfsetter en sluiten Golden League af op 5e plek

De Red Dragons hebben de European Golden League afgesloten met een knappe overwinning tegen Oekraïne. Alweer trokken de Belgische volleybalmannen aan het langste eind in een vijfsetter, wat hen de 5e plek oplevert.

Een slechte start, een mooi einde. Zo kan de European Golden League worden samengevat voor de Belgische volleybalmannen.

De Red Dragons (FIVB 17) begonnen met twee nederlagen tegen Kroatië en Finland, maar rechtten daarna de rug met 4 overwinningen. Ook Oekraïne (FIVB 14) ging op de slotspeeldag voor de bijl.

In de eerste set ging het tot 20-21 gelijk op, maar dan duwden de Belgen door. In de tweede set vonden ze evenwel geen antwoord meer op het Oekraïense spel. De wedstrijd leek daarna volledig uit de klauwen van de Dragons te glippen.

Tot ze in de vierde set bij 25-25 konden rekenen op de klasse van Seppe Rotty en Ferre Reggers. Zij sleepten België in het beslissende luik over de streep: 20-25, 25-15, 25-21, 25-27, 11-15.

De Belgen sluiten de European Golden League af op de 5e plek met 9 punten. Alleen gastland Kroatië, dat al zijn wedstrijden ook won, en de beste 3 landen stoten door naar de Final Four. Dat zijn Tsjechië, Oekraïne en Estland.

In oktober liepen de Red Dragons een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs nipt mis. Tijdens het kwalificatietoernooi in China verloren de Belgen de beslissende wedstrijd tegen Bulgarije met 3 sets tegen 2.