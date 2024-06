"Knecht" Remco Evenepoel bekeek parcours Dauphiné (nog) niet: "Dat zegt veel over mijn ambities"

"Met Ilan Van Wilder en Mikel Landa hebben we, in tegenstelling tot mij, 2 renners die wél goed in vorm zijn."

Evenepoel maalt in de Dauphiné zijn eerste wedstrijdkilometers af sinds zijn zware val in de Ronde van het Baskenland 2 maanden geleden.



Hij brak toen zijn schouderblad en sleutelbeen.

"Na de revalidatie heb ik rustig opgebouwd. Misschien is dat niet de beste aanpak voor deze Dauphiné, maar hopelijk wel voor de Tour."

De tijdrit woensdag wordt wel een belangrijk meetpunt.



"In de tijdrit is het belangrijk om te zien hoe mijn schouder reageert op de tijdritpositie. Want de voorbije weken had ik nog een vreemd gevoel in mijn schouder."

"Ik hoop gewoon dat mijn gevoel dag na dag beter wordt. Als ik dan met een betere conditie uit de Dauphiné kom dan ik eraan begonnen was, dan ben ik een tevreden man."