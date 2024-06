José De Cauwer kijkt naast Evenepoel ook uit naar Bora-trio in Dauphiné: "Ik wacht daar al jaren op"

za 1 juni 2024 09:26

Remco Evenepoel rijdt in de Dauphiné zijn eerste koers sinds zijn val in de Ronde van het Baskenland.

Liefhebbers van de Tour de France kunnen vanaf zondag hun hartje ophalen in het Critérium du Dauphiné, de miniversie van de Ronde van Frankrijk. Wielerdier José De Cauwer blikt vooruit: "Remco zal de komende week veel bijleren."

De aanwezigheid van Remco Evenepoel is ook voor José De Cauwer een extra reden om af te tellen naar het Critérium du Dauphiné. Al predikt hij wel kalmte. "Ik denk dat het voor Remco vooral belangrijk is dat hij geen gekke dingen doet en de Dauphiné gewoon op hem laat afkomen." "Hij moet niet dit en hij moet niet dat. Remco moet gewoon rijden en kijken waar zijn lichaam staat na die val in het Baskenland 2 maanden geleden."

De tijdrit van 30 kilometer op woensdag kan een eerste referentiepunt zijn voor Evenepoel. "Stel dat Remco die tijdrit wint, wat zegt dat dan?" "Hij wint dan misschien tegen renners die ook terugkeren uit blessure, maar nog geen 100 procent zijn."

Hoever Remco ooit zal geraken in de Tour? Daar zullen we in de Dauphiné niet wijzer over worden. José De Cauwer

Feit is wel dat de Dauphiné voor Evenepoel de laatste rittenkoers is voor zijn langverwachte Tour-debuut. "We zijn er nog altijd niet over uit hoe ver Remco ooit zal geraken in de Tour. Gaan we daar in de Dauphiné wijzer over worden? Neen, daarvoor moeten we wachten tot de Tour." "Maar de Dauphiné is wel een mooie stap in dat verhaal, ondanks het feit dat Remco terugkeert na een val. Hij zal de komende week sowieso bijleren."

Remco Evenepoel reed dit jaar al een Franse rittenkoers met Parijs-Nice.

Spelen met kopmannen bij Bora-Hansgrohe

Evenepoel zal in de Dauphiné geen Vingegaard en Pogacar tegen het lijf lopen. Maar wel de ijzersterke Bora-Hansgrohe-drietand: Primoz Roglic, Jai Hindley en Aleksandr Vlasov. "Ik zit eigenlijk al jaren te wachten op een ploeg die eens gaat spelen met meerdere kopmannen", verlekkert De Cauwer zich op het sterke Bora-blok. "De kunst is om de beste renner te kloppen. Kan je die renner niet individueel aan, dan moet je dat proberen als ploeg." En Bora-Hansgrohe heeft op papier een Tour-ploeg die daartoe in staat is. In de Dauphiné kunnen ze de violen al eens gelijkstemmen. "Maar dat spelen met verschillende kopmannen houdt ook een gevaar in", waarschuwt De Cauwer. "Vlasov of Hindley kunnen in de Dauphiné een hele week de leiderstrui dragen om er dan onderdoor te gaan in het slotweekend. Gewoon omdat ze niet goed genoeg bleken te zijn." "Dan heeft die andere kopman, in dit geval Roglic, zijn eigen koers niet kunnen rijden."

Bij Bora-Hansgrohe is er meer dan enkel Primoz Roglic.

Aantrekkelijke Tiberi

Naast Evenepoel en het triumviraat van Bora-Hansgrohe komen ook andere Tour-tenoren hun conditie finetunen zoals Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Tao Geoghegan Hart, David Gaudu en Sepp Kuss. Allemaal klassementsmannen die pas in juli 100% mogen zijn. Daar kan Bahrain-kopman Antonio Tiberi (5e in de Giro) in de Dauphiné misschien van profiteren. "Normaal gezien zullen we Tiberi wel vooraan zien meedoen", denkt De Cauwer. "Al heeft hij op het einde van de Giro wel redelijk veel gegeven. Dat kan hem deze week zuur opbreken." Tiberi maakte in de Giro wel indruk op De Cauwer. "Ik weet niet of veel mensen voor de Giro zijn 5e plek hadden zien aankomen." "Hij rijdt heel aantrekkelijk en durft aan te vallen. Ik kan zijn progressie enkel maar toejuichen." "Als Tiberi voldoende body heeft, zullen we hem de komende week wel aan het front zien meestrijden."

Antonio Tiberi was de beste jongere in de Giro.

Live op Sporza