Nu nog niet voor de knikkers, in de Tour wel? "Conditionele achterstand" werkt Evenepoel volgens coach wel weg in Dauphiné

wo 29 mei 2024 12:59

2 maanden na zijn vermaledijde crash in de Ronde van het Baskenland duikt de Belgische tricolore vanaf zondag weer in het peloton op. "Maar Remco heeft niet het niveau dat hij nu normaal zou hebben", tempert zijn coach Koen Pelgrim de verwachtingen voor de Dauphiné.

"Het was een grote teleurstelling. Remco had 3 doelen in het voorjaar: Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en de klassiekers (Amstel, Luik en eventueel de Waalse Pijl). Als er dan plots 2 van de 3 doelen wegvallen, dan is dat een domper." Evenepoels horrorcrash in de Ronde van het Baskenland zorgde niet alleen fysiek maar ook mentaal voor schade, merkte zijn coach Koen Pelgrim. "Maar hij kon niet anders dan de realiteit onder ogen zien, herbronnen en blij zijn dat het niet erger was. Als je ziet hoe hij nipt langs een rotsblok en boom glipte toen hij over die greppel sprong." 3 weken duurde het vooraleer Evenepoel weer op zijn fiets kon springen om buiten te trainen. Van zijn gebroken sleutelbeen en schouderblad was hij niet meteen verlost. "Remco was niet direct pijnvrij tijdens zijn eerste trainingen. De tijdritfiets, sprinten en over putjes rijden waren zaken die we de eerste weken moesten vermijden."

Opvallende bergtocht in de Sierra Nevada

Tijdens een 3 weken lange hoogtestage in de Sierra Nevada (5-26 mei) kon Evenepoel wel weer stilaan alles doen wat zijn hartje begeerde. "Het is geweldig om te zien hoe gedreven Remco is en hoe hij progressie maakt", zegt coach Pelgrim. "Remco deed in de Sierra trainingen van 6,5 à 7 uur, tegen de 5.000 hoogtemeters."

Op de laatste stagedag baarde Evenepoel opzien met een bergtocht van 5.206 hoogtemeters over 158,13 kilometer



"Het was een lastige training, maar buitenaards was het niet. Remco had de beklimmingen uitgezocht die je daar allemaal kon doen en achter elkaar geplakt."



"We hebben de groep toen wel opgesplitst, want enkele renners begonnen moe te worden na 3 weken stage."



"Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke, Yves Lampaert, Casper Pedersen en Gianni Moscon gingen met zijn vijven op pad. Remco reed in zijn eentje."

Die 3 weken inactiviteit haal je niet in met 3 weken trainen op hoogte. Koen Pelgrim, coach van Remco Evenepoel

"Old school Remco" denk je dan, maar conditioneel is er nog werk aan de winkel. "Die 3 weken inactiviteit haal je niet in met 3 weken trainen op hoogte", maakt Pelgrim duidelijk. "Remco heeft een mooie stap vooruitgezet tijdens de hoogtestage. Maar als hij tot en met Luik-Bastenaken-Luik op niveau had kunnen rijden met een weekje rust erna, dan zou hij nu conditioneel verder gestaan hebben." Moeten we ons dan zorgen maken voor de Tour? "Neen, we hebben er alle vertrouwen in dat die conditionele achterstand tegen dan weggewerkt is."

De Strava-gegevens van Evenepoels pittige bergtraining op de slotdag van zijn hoogtestage.

Geen knikkers in de Dauphiné

Na de pittige hoogtestage wachten zondag de eerste wedstrijdkilometers sinds zijn heftige val. Wat mogen we verwachten van Evenepoel in de Dauphiné, het voorspel op de Tour?



"We mogen niet verwachten dat Remco meteen voor de knikkers zal meedoen", tempert Pelgrim de verwachtingen.

Op hoeveel procent Remco nu zit? Er vallen zeker nog procentjes te winnen. Koen Pelgrim, coach van Remco Evenepoel