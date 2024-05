Remco Evenepoel laat algemeen klassement links liggen in Dauphiné: "Wil vooral zien waar ik sta"

Komend weekend mag Remco Evenepoel zichzelf weer renner noemen. Na zijn zware crash in de Ronde van het Baskenland wil hij ontdekken hoe goed zijn conditie is in de Dauphiné. Meteen meedingen voor het algemene klassement, ziet Evenepoel zelf als een utopie. "Het wordt een erg zware race", zegt de renner van Soudal-Quick Step.