Ondanks Pogacars Giro-demonstratie houdt UAE druk af voor de Tour: "Vingegaard is de topfavoriet"

vr 31 mei 2024 15:06

Krijgen we een duel Pogacar-Vingegaard in de Tour?

Na zijn onemanshow in de Giro ligt Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) op schema om de fameuze dubbel Giro-Tour op zijn erelijst neer te pennen. Maar zijn ploeg schuift de favorietenrol van zich af. "Vingegaard is al wekenlang op hoogte aan het trainen, hij is de grote favoriet", zegt teammanager Joxean Matxin.

Met de vingers in zijn neus, alsof hij aan het trainen was.



Zo gemakkelijk oogde het voor Tadej Pogacar om met bijna 10 minuten voorsprong de Giro naar zijn hand te zetten. "Maar natuurlijk was ook Tadej na afloop van de Giro vermoeid", doorprikt ploegmanager Matxin de onvermoeibare gloed van Pogacar. "Tadej heeft dagen gehad dat hij 8.000 calorieën heeft verbrand. Zijn wattages lagen ook heel hoog." Maar tactisch was alles erop gericht om Pogacar zo "economisch" mogelijk door de Giro te loodsen. "Hij heeft geen solo van 80 km uit zijn mouw geschud zoals in de Strade Bianche. En Tadej moest nooit vechten voor zijn positie in het peloton dankzij het perfecte werk van zijn ploegmakkers."

Concurrentie van Vingegaard en Evenepoel

Na een weekje kuieren trekt Pogacar volgende week op hoogtestage tot en met de Tour de France. De dubbel Giro-Tour winnen lijkt realistischer dan ooit. Maar bij UAE Team Emirates houden ze de boot wat af. "We hebben zeker een geweldig team voor de Tour. Tadej is onze enige leider. Maar er zijn nog teams met een sterke kopman."

Vingegaard zal bijna constant op hoogte zijn geweest en is de kopman van het team dat vorig jaar de 3 grote rondes heeft gewonnen. Matxin (teammanager UAE Team Emirates)

Dan doelt Matxin vooral op tweevoudig Tour-winnaar Jonas Vingegaard, kopstuk van Visma-Lease a Bike.



"Dat Vingegaard zwaar ten val kwam in de Ronde van het Baskenland? Vorig jaar kwam Tadej 3 weken verder in april ten val en stond hij tot de Tour-tijdrit (etappe 16) in de slipstream van Vingegaard." "Vingegaard zal voor deze Tour ook bijna constant op hoogtestage zijn geweest en hij is de kopman van het team dat vorig jaar de 3 grote rondes heeft gewonnen." "Vingegaard is de topfavoriet voor de Tour", besluit Matxin, die nog meer rivalen ziet voor Pogacar. "Met Roglic, Vlasov (allebei Bora-Hansgrohe) en Evenepoel hou ik zeker ook rekening."

Vingegaard brak begin april zijn sleutelbeen en meerdere ribben in de Ronde van het Baskenland.

Over de Vuelta en levenslang contract