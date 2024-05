Renaat Schotte blikt terug op 3 weken Giro: "Pogacar heeft niet gewoekerd met zijn krachten"

Of was de concurrentie gewoon te zwak? "Die was wat ze was. Je zit met een leeftijdsverschil, derde Geraint Thomas is 38 geworden. Voor Daniel Felipe Martinez is het dan weer een fantastische prestatie om 2e te worden in de Giro."



"Die zijn niet van het kaliber van Vingegaard, Evenepoel of Roglic. Ik zou het omdraaien en zeggen dat Pogacar gewoon te sterk was en in een andere categorie rijdt."



"Het is een kwestie van intelligentie. Elke renner weet wat hij kan en niet kan. Ik zou de concurrentie dus zeker geen gebrek aan initiatief of aanvalslust verwijten."