Lotto-goudhaantje Lennert Van Eetvelt aangereden op stage in Tenerife: "Blij dat ik nog leef"

Lennert Van Eetvelt (22) zit in de hoek waar de klappen vallen. Het jonge talent van Lotto-Dstny werkte gisteren op stage in Tenerife zijn eerste duurtraining af sinds hij dit voorjaar een knieblessure opliep, maar tijdens die training ging het fout. De renner werd langs achteren aangereden door een wagen, hij kwam er gelukkig van af met kneuzingen en schaafwonden.

"Mijn eerste rit van 7 uur sinds mijn knieproblemen zat er bijna op en toen werd ik van achteren aangereden door een auto die me 'probeerde in te halen' in een afdaling", doet Van Eetvelt zijn verhaal op Instagram.

De 22-jarige klimmer van Lotto-Dstny zag zijn voorjaar in rook opgaan door een knieblessure, waarvoor hij ook een operatie moest ondergaan. Op stage in Tenerife bouwde onze landgenoot vervolgens aan zijn comeback, maar donderdag sloeg het noodlot opnieuw toe.

Na zijn kanonstart, met rit- en eindwinst in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, is 2024 voor Lennert Van Eetvelt een absoluut horrorjaar aan het worden.

"Toen mijn knieklachten begonnen, was ik teleurgesteld dat ik niet kon starten in Catalonië", vertelt hij. "De laatste weken was ik blij dat ik weer een beetje kon fietsen. Nu ben ik gewoon blij dat ik nog leef. Het is grappig hoe snel deze dingen kunnen veranderen."



"Vandaag had er een bericht moeten zijn over hoe mijn herstel verliep, over hoeveel steun ik de afgelopen maanden kreeg en wat dat voor me betekende, en over hoe ik ernaar uitkeek om mijn teamgenoten weer te zien en zo snel mogelijk aan een wedstrijd te beginnen."



"Nu neem ik gewoon een paar dagen vrij om te herstellen en te genieten van de kleine dingen in het leven. Maar maak je geen zorgen, ik kom terug. Wanneer weet ik alleen nog niet."