Lotto-Dstny-goudhaantje Lennert Van Eetvelt moet maandag operatie aan zijn knie ondergaan

Lennert Van Eetvelt heeft nog niet de kans gekregen om zijn gedroomde seizoensbegin voort te zetten.



De talentvolle klimmer van Lotto - Dstny verraste iedereen met prestigieuze overwinningen in de Trofeo Serra Tramuntana en zijn dubbelslag in de UAE Tour. Daarna reed Van Eetvelt nog de Strade Bianche, waar hij charmeerde met een elfde plaats.



En toch zou die derde maart zijn voorlopig laatste competitiedag betekenen. Onze 22-jarige landgenoot zou midden maart naar de Ronde van Catalonië trekken, maar pijn aan zijn knie stak daar een stokje voor.



Sindsdien is Van Eetvelt aan het herstellen van die knieblessure, maar helemaal zoals gepland lijkt die revalidatie niet te lopen. Zo liet zijn team weten dat er een operatie nodig is om hem vooruit te helpen. Maandag gaat hij onder het mes.