Is Kevin De Bruyne toe aan een nieuwe uitdaging? "Hij moet Kroos gaan vervangen bij Real Madrid"

Hij lijkt dan wel incontournable bij Manchester City, toch wordt Kevin De Bruyne de laatste tijd regelmatig geslachtofferd wanneer het niet draait bij The Citizens. Zijn onze landgenoot en City stilaan op elkaar uitgekeken? Het panel van 90 Minutes ziet alvast de ideale oplossing: "De Bruyne moet Toni Kroos gaan opvolgen in Madrid."

"Dat is een harde wissel, want het zegt iets over hoe de coach je ziet", vult Filip Joos aan. "Dat zou Pep Guardiola nooit gedaan hebben met Lionel Messi. Ook een mindere De Bruyne verdient nog steeds je vertrouwen."

Een opvallende wissel, afgelopen weekend in Engeland. Een fletse Kevin De Bruyne werd bij Manchester City nog voor het uur vervangen tegen Manchester United, in de verloren FA Cup-finale.

Een luisteraar suggereerde ook bij het 90 Minutes-panel of De Bruyne niet bij Bayern München zou passen, om er de lijnen te gaan uitzetten. "De Duitse competitie ligt hem wel", weet Joos. "Bayern speelt dat Sturm und Drang-voetbal, dat De Bruyne op het lijf geschreven is."

"Zou De Bruyne het doen, zo'n transfer?", vraagt Joos zich af.

"Hij heeft bij City alles gewonnen en is er zo lang goed geweest, maar hij is 32. Als Real komt aankloppen is het stilaan zijn laatste kans. Of hij het zou doen? Ik denk het wel. Hij heeft zo veel opgebouwd bij City dat ze hem het wel zouden gunnen."



"De Bruyne bij Real: ik zie het echt wel", aldus Joos. "Hij zou iets anders moeten gaan spelen, maar dat zou hem net deugd doen. Bij Real en onder coach Carlo Ancelotti vindt hij er het andere uiterste, na zoveel jaren onder Guardiola."