Vanaken en Mechele, de nieuwe recordmannen van Club: "6 keer kampioen op 9 jaar is een geweldige prestatie"

di 28 mei 2024 12:28

De bibber na de ultieme thriller op Jan Breydel van zondag verdwijnt stilaan. Een nieuwe titel mag in de blauw-zwarte prijzenkast, gisteren vierden de spelers samen uitbundig met de supporters op de Brugse grote markt. De namen van Hans Vanaken en Brandon Mechele worden nog wat vetter in de geschiedenisboeken geschreven na hun zesde recordtitel: "En er kunnen er nog enkele bijkomen."

"De boer heeft geoogst."



Dat was het veelzeggende bijschrift van Brandon Mechele bij zijn kampioenenfoto op Instagram.



Na een ware nagelbijter tegen stadsgenoot Cercle Brugge kroonde Club Brugge zich zondag na een waanzinnige inhaalreeks nog ultiem tot kampioen van België.



Het laatste fluitsignaal maakte de thuissupporters dan ook volledig gek. Ze bestormden het veld, samen met hun helden vierden ze de triomf.



Te midden van die mensenmassa op de Brugse grasmat pronkte de 31-jarige Mechele als "koning Jan Breydel" met de JPL-trofee.



Ook zijn maatje Hans Vanaken wist met zijn vreugde geen blijf. Titel nummer 19 voor Blauw-Zwart, maar voor de twee Belgen hangt er een ander gouden randje aan het kampioenschap.



Ploegmakker Denis Odoi wist meteen na de match waarom.



Blauw-zwart bloed door de aderen

"Hans en Brandon pakken hun 6e titel bij Club Brugge. Dat is "legendary" binnen de club", vertelde Odoi na de match. "Zij verdienen dat".



Historisch is het inderdaad. Niemand in de clubgeschiedenis kon het duo dat ooit voordoen.



"Da's mooi, hé! Recordje samen met Hans!", schreeuwde een dolblije Mechele het uit. "Het is fantastisch, ik heb er geen woorden voor. Om als Club-man 6 keer kampioen te worden... Ik zou wel kunnen janken".



Vanaken en Mechele bereiken een eenzame hoogte en laten Birger Jensen, Fons Bastijns, Georges Leekens, Raoul Lambert, Franky Van der Elst, Dany Verlinden en Ruud Vormer achter zich. Die wonnen 5 titels in hun jaren op Olympia.



Om als Club-man 6 keer kampioen te worden, ik zou wel kunnen janken. Brandon Mechele

Van der Elst gaf Mechele na de match al een welgemeende handshake.



Franky Van der Elst is dus recordhouder af. Met enige rancune, vroeg Filip Joos zich in Extra Time af?



"Nicky Hayen is hier toch de grote verantwoordelijke voor, dus vanaf nu gaat onze relatie wat bekoelen", lachte Van der Elst.



"Maar nee, ik ben daar helemaal niet boos om natuurlijk. Ik ben heel blij voor die jongens. 6 keer kampioen op 9 jaar tijd, dat is een geweldige prestatie."

(lees voort onder foto)

Brandon Mechele bewijst jaar na jaar een rots in de branding te zijn achterin.

Op recordjacht naar Olivier Deschacht

Het gaat voor Van der Elst ook over meer dan enkel die recordtitel.



"De individuele prestaties en statistieken mogen er ook zijn. Kijk naar Vanaken: die heeft toch maar weer mooi dubbele cijfers gehaald qua doelpunten en assists dit seizoen. Ook zijn play-offs waren fantastisch."



Brandon Mechele bewijst dan weer jaar na jaar dat hij heel moeilijk uit de ploeg te spelen is. De centrale verdediger kende enkele moeilijke momenten dit seizoen, maar knokte zich er steeds weer door.

Het hoeft nog niet voorbij te zijn: Vanaken en Mechele kunnen zeker 7 of 8 titels pakken. Franky Van der Elst