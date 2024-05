Thibaut Courtois voelt zich "100% klaar" voor CL-finale: "Na die ene save tegen Cadiz waren twijfels weg"

ma 27 mei 2024 15:28

Speelt Courtois in de CL-finale?

Wacht zaterdag een onwaarschijnlijke climax van een bizar seizoen op Thibaut Courtois? Alles wijst erop dat onze landgenoot tijdens de Champions League-finale tegen Dortmund in doel staat bij Real Madrid. Courtois zelf verzekert in de aanloop: "Ik ben 100% klaar, maar de trainer beslist wie hij zet."

Vijf dagen voor de Champions League-finale heeft Real zijn (verplichte) mediadag georganiseerd in Madrid. Uiteráárd was de keeperkwestie bij de Koninklijke daar een groot thema: staat Thibaut Courtois of Andrij Loenin straks onder de lat tegen Dortmund? De afwezigheid van de Oekraïner bij de persverplichtingen verraadde volgens velen al het antwoord.



Maar wat bleek: Loenin lag ziek in bed en moest ook verstek geven voor de training. Soit, het maakt de kans dat Courtois (zoals verwacht) start op Wembley alleen maar groter. Trainer Carlo Ancelotti liet evenwel nog niet in zijn kaarten kijken: "Ik zal pas voor de finale beslissen wie er in doel staat", klonk het diplomatisch.

Courtois verzekerde tegenover de aanwezige pers wel dat hij zich uitstekend voelt na een dubbele revalidatie dit seizoen: "Fysiek voel ik me zelfs beter na mijn tweede blessure dan na mijn eerste", vertelde de doelman bij de collega's van RTL. "Ook mentaal zit het heel goed. Mijn eerste match tegen Cadiz begon ik met wat twijfels na 9 maanden niet te spelen. Maar na mijn 1-tegen-1-redding (zie video hieronder, red.) dacht ik: ik ben er. Tegen Granada en Alaves voelde ik me zoals altijd."

Courtois deed vervolgens nog eens het verhaal van zijn blessures: "Na mijn eerste knieletsel was het zwaar. Je probeert positief te zijn, maar weet ook dat je de eerste 6 weken geen enkele oefening zult mogen doen. Bij mijn blessure in maart voelde ik opnieuw meteen dat het niet iets kleins was." "Maar eerlijk: ik dacht niet dat ik nog zou kunnen spelen dit seizoen. Misschien tegen Real Betis of Alaves, maar 4 matchen? Dat had ik niet gedacht. Evenmin dat ik me al 100% zou voelen. Daar ben ik heel blij om."

Het is nu aan de coach om te beslissen wie hij zet. Thibaut Courtois