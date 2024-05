De Bruyne, Vertonghen, Lukaku ... EK-selectie wordt mysterieus gelekt via muurschilderingen

di 28 mei 2024 07:53

Wie we daar nu hebben? Dicht bij het station in zijn geboortedorp Drongen pronkte Kevin De Bruyne gisteren plots op de gevel van een huis. Alles wijst erop dat de EK-selectie van de Rode Duivels op deze creatieve manier (deels?) vrijgegeven zal worden. Want ook Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco en Youri Tielemans werden al gezien als graffiti-hoofden. Vandaag volgt de officiële bekendmaking, maar belangrijker: wie wordt waar als volgende gespot?

Graffiti-gate

Wie gisteren de trein moest nemen langs het Oost-Vlaamse dorp Drongen, zal toch twee keer in zijn ogen gewreven hebben.



Langs de spoorweg pronkt een muurschildering van Kevin De Bruyne op een aanpalende gevel. Waarom? Vandaag geeft Domenico Tedesco zijn definitieve selectie voor het EK vrij, maar op deze creatieve manier wil ons land toch al een tipje van de sluier lichten.



Kijk maar naar onderstaande teaser op de socialemediakanalen van de Rode Duivels.

Zo werd ook recordinternational Jan Vertonghen maandagmiddag plots gespot.



Een toevallige passant herkende de verdediger van Anderlecht op de gevel van een sporthal in Tielrode.



"Het ging heel snel", vertelden de mannen van de gemeente over de geheime graffiti-sessie. "Ze kwamen hier met spuitbussen aan en waren op een halve dag klaar. Van mij mochten ze de hele blok zo vol zetten, echt knap." Romelu Lukaku blonk op zijn beurt op de stoepstenen van Bornem, Yannick Carrasco langs een streetartwandeling in Vilvoorde en Youri Tielemans op de gevel van een jeugdcentrum in Sint-Pieters-Leeuw.



En ook vandaag verschijnen nog her en der beeltenissen. Zeno Debast is te vinden aan de kerk in Halle en ook Orel Mangala en Amadou Onana zijn al gesignaleerd.

Alle Belgische beeltenissen in beeld: