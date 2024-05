Van Bommel zwaait Antwerp in emotionele persconferentie uit: "We hebben geschiedenis geschreven, jongens"

Het einde van een tijdperk(je) in de Bosuil. De laatste match van Antwerp stond helemaal in teken van het afscheid van Mark van Bommel. De Nederlandse succestrainer zwaait Antwerp na twee seizoenen uit. "Waarom ik zo emotioneel ben? Omdat ik me identificeer met deze club", vocht Van Bommel tegen de tranen op zijn laatste spraakmakende persconferentie.

In minuut 78 van de slotmatch tegen Anderlecht brak Mark van Bommel even in duizend stukjes.



Nadat de Bosuil zijn succestrainer een staande ovatie en een zinderend applaus gaf, moest de Nederlander even gaan zitten om een traantje weg te pikken. Dat het zijn laatste wedstrijd als coach van The Great Old was, sijpelde stilletjes binnen.

Het zou uiteindelijk ook een afscheid in schoonheid worden. In een spraakmakende slotfase ging een vurig Antwerp van een 1-1-gelijkspel nog naar een verdiende 3-1-zege. Iedereen viel Van Bommel nadien in de armen, én - opvallend - ook in de perszaal kreeg de trainer nog een warm applaus.

"Ik zit hier met een heel trots gevoel", glunderde hij. "Jullie zien alleen de wedstrijden, maar als je ziet wat er op het trainingsveld gebeurt, hoe je dagelijks met elkaar omgaat ... Dat maakt mij dat trots. Dat ga ik missen."