Rafael Nadal: "Grote kans dat het mijn laatste Roland Garros is, maar niet 100% zeker"

Rafael Nadal was jarenlang Roland Garros. De Spanjaard, die op 3 juni 38 jaar wordt, kroonde zich in 2005 voor het eerst tot laureaat op het Parijse gravel en hij zou dat kunststukje nog 13 keer overdoen. 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022. 14 keer hetzelfde grandslamtoernooi winnen is een record. Vorig jaar nam hij door een blessure niet deel, voor het eerst sinds 2005. En lichamelijk leed blijft de Spanjaard op zijn oude dag parten spelen. Begin dit jaar viel hij nog voor 3 maanden uit met een beenspierblessure. "Ik maak een lange revalidatie door, maar ik voel me beter dan een maand geleden. Dus in zekere zin wil ik de deur niet 100 procent sluiten."

"Ik hou van tennis, ik reis met mijn familie en we zijn allemaal gelukkig", verzekerde de Spanjaard, die wel moest toegeven dat hij nog altijd niet pijnvrij speelt.



"Geef me nog wat tijd en misschien zal ik over een maand wel zeggen dat ik stop", gooide hij er nog tegenaan.



Ondanks een "ramp" in Rome 2 weken geleden met een droge nederlaag tegen Hubert Hurkacz vorige week, voelt hij zich naar eigen zeggen "competitief".



"Op training voel ik me alvast zo. Misschien niet in een officiële wedstrijd, maar als ik op het terrein kom, heb ik wel het gevoel dat ik eender wie kan kloppen."



Omdat Nadal geen reekshoofd meer is, werd hij niet gespaard door de loting. Alexander Zverev, de 4e van de wereld en winnaar in Rome, is geen cadeau in de eerste ronde.



In 2022 stonden de 2 in Parijs tegenover elkaar in de halve finale, toen de Duitser moest opgeven met een zware enkelblessure. Nadal stoomde toen door naar zijn 14e en laatste Parijse kroon. Dat was zijn 92e enkeltitel én trouwens nog steeds zijn laatste.